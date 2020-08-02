Харьковский боксер-супертяж нокаутирован во 2-м раунде

02 августа 2020 г. 18:30
Автор: Виталий Лабскир
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В рамках вечера профессионального бокса, состоявшегося в Киеве и организованного внесенным в базу "Миротворца" Александром Усиком, самым быстрым оказался бой в супертяжелой весовой категории между Виктором Выхристом из Кременчуга и харьковчанином Семеном Пахомовым.

Выхрист одержал победу нокаутом во 2-м раунде. После боя Пахомов посетовал, что из-за пропущенных ударов в голову не помнит, как проиграл.

У 28-летнего Выхриста, начитнающего свою карьеру в профи-боксера, это был второй бой и, соответственно, вторая победа нокаутом. 30-летний Пахомов провел на профессиональном ринге уже 12 боев, из них два виграл, а остальные 10 проиграл. При этом пять раз Пахомов был нокаутирован.

В вечере бокса, прошедшем в Киеве, принимали участие еще четверо харьковчан: Павел Кроленко, Роман Шкарупа, Константин Довбыщенко и Эдуард Меринец, и при этом все они проиграли свои бои.

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