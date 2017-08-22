Харьковский борец Димитрий Тимченко проиграл схватку за "бронзу" на чемпионате мира

Харьковский борец греко-римского стилия Димитрий Тимченко остался в шаге от медали на чемпионате мира в Париже. Тимченко, выступающий в весовой категории 98 кг, в поединке за бронзовую награду встречался с венгром Балашем Киссом.

В прошлом году на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Тимченко в своей первой же схватке попал на Кисса и, проиграв ее 0-3, завершил олимпийский турнир, едва его начав.

Теперь же, на чемпионате мира-2017 в Париже в противостоянии между Тиченко и Киссом решалась судьба бронзовой медали.

И вновь поражение Тимченко - 1-3, и, таким образом, харьковчанин остался без медали, не сумев повторить свой успех двухлетней давности, когда он стал в США бронзовым призером чемпионата мира.