Харьковский борец Димитрий Тимченко проиграл схватку за "бронзу" на чемпионате мира

22 августа 2017 г. 13:22
31 просмотр

Харьковский борец греко-римского стилия Димитрий Тимченко остался в шаге от медали на чемпионате мира в Париже. Тимченко, выступающий в весовой категории 98 кг, в поединке за бронзовую награду встречался с венгром Балашем Киссом.

В прошлом году на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Тимченко в своей первой же схватке попал на Кисса и, проиграв ее 0-3, завершил олимпийский турнир, едва его начав.

Теперь же, на чемпионате мира-2017 в Париже в противостоянии между Тиченко и Киссом решалась судьба бронзовой медали.

И вновь поражение Тимченко - 1-3, и, таким образом, харьковчанин остался без медали, не сумев повторить свой успех двухлетней давности, когда он стал в США бронзовым призером чемпионата мира.

Видео: 

BRONZE GR - 98 kg: B. KISS (HUN) df. D. TIMCHENKO (UKR) by VPO1, 3-1

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Памятники. т. 067-577-05-15                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.