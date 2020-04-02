Харьковский чемпион мира и Европы рассказал, как сдал кровь

02 апреля 2020 г. 18:19
Автор: Виталий Лабскир
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Заслуженный мастер спорта, чемпион мира и Европы по фехтованию харьковчанин Дмитрий Карюченко поделился новым опытом.

На своей странице в Facebook Карюченко рассказал, что сдал кровь, поведал зачем и описал, как все прошло

"Сдал кровь.
Изучив все + - и решил что только + от этой процедуры.

1. Помощь кому она нужна.
2. Обновление крови и повышение иммунитета.
3. Возможность сдать кучу анализов бесплатно- вич, гепатит, сифилис.
4. Надо вести 3-4 дня здоровый образ жизни.
5. Дают 60 грн и бесплатный чай.
6. Новый опыт.
7. Нпределил свою группу крови и теперь понимаю, что ничего страшного в донорстве нет.

По ощущениям, небольшое головокружение и все, ещё надо вату на руке держать дольше (наблюдал, как один деятель рано снял повязку и залил кровушкой свою куртку). Центр донорства чистенький, и все приветливые.

Для истории оставлю здесь, что у меня 4-я положительная, и она подходит вроде всем, а вот мне подходит только 4-я (не знал до этого свою группу крови)."

 

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