Харьковский чемпион мира и Европы рассказал, как сдал кровь

Заслуженный мастер спорта, чемпион мира и Европы по фехтованию харьковчанин Дмитрий Карюченко поделился новым опытом.

На своей странице в Facebook Карюченко рассказал, что сдал кровь, поведал зачем и описал, как все прошло

"Сдал кровь.

Изучив все + - и решил что только + от этой процедуры.

1. Помощь кому она нужна.

2. Обновление крови и повышение иммунитета.

3. Возможность сдать кучу анализов бесплатно- вич, гепатит, сифилис.

4. Надо вести 3-4 дня здоровый образ жизни. :)

5. Дают 60 грн и бесплатный чай.

6. Новый опыт.

7. Нпределил свою группу крови и теперь понимаю, что ничего страшного в донорстве нет.