Харьковский футбольный клуб "Кобра" заявил о покушении на своих игроков

15 декабря 2018 г. 15:19
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На официальной странице харьковского футбольного "Кобра" в Facebook появилось заявление с заглавием красными буквами: "Срочная новость!"

Текст заявления на фоне пистолета гласит о том, что в Сумах было совершено покушение на футболистов "Кобры". При этом один из футболистов получил пулевое ранение в ногу.

Ни имя футболиста, ни обстоятельства, при которых "произошло покушение", не указываются. При этом лишь выставлена фотография ноги с окровавленным большим пальцем.

При этом президент "Кобры" Сергей Ващенко поставил под заявлением лайк "нравится".

 

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