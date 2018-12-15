Харьковский футбольный клуб "Кобра" заявил о покушении на своих игроков

На официальной странице харьковского футбольного "Кобра" в Facebook появилось заявление с заглавием красными буквами: "Срочная новость!"

Текст заявления на фоне пистолета гласит о том, что в Сумах было совершено покушение на футболистов "Кобры". При этом один из футболистов получил пулевое ранение в ногу.

Ни имя футболиста, ни обстоятельства, при которых "произошло покушение", не указываются. При этом лишь выставлена фотография ноги с окровавленным большим пальцем.

При этом президент "Кобры" Сергей Ващенко поставил под заявлением лайк "нравится".