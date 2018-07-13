Харьковский футбольный вратарь пополнил ряды одесского "Черноморца"

В карьере 30-летнего харьковского вратаря Сергея Литовченко появился уже 11-й клуб. На сей раз - одесский "Черноморец".

"Черноморец", вылетевший в минувшем сезоне из украинской Премьер-Лиги, однако тут же вернувшийся в связи прекращением существования ФК "Полтавы", объявил о подписании Литовченко.

Ранее Сергей Литовченко выступал за харьковские "Арсенал", "Газовик" и "Гелиос", крымский "Феникс-Ильичевец", луцкую "Волынь", ахтырский "Нефтяник", донецкий "Олимпик", грузинские "Зугдиди" и "Динамо" (Тбилиси), а также азербайджанский "Кяпаз".