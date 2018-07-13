Харьковский футбольный вратарь пополнил ряды одесского "Черноморца"

13 июля 2018 г. 13:17
64 просмотра

В карьере 30-летнего харьковского вратаря Сергея Литовченко появился уже 11-й клуб. На сей раз - одесский "Черноморец".

"Черноморец", вылетевший в минувшем сезоне из украинской Премьер-Лиги, однако тут же вернувшийся в связи прекращением существования ФК "Полтавы", объявил о подписании Литовченко.

Ранее Сергей Литовченко выступал за харьковские "Арсенал", "Газовик" и "Гелиос", крымский "Феникс-Ильичевец", луцкую "Волынь", ахтырский "Нефтяник", донецкий "Олимпик", грузинские "Зугдиди" и "Динамо" (Тбилиси), а также азербайджанский "Кяпаз".

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.