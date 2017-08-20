Харьковский "Геилос" сыграл вничью в Сумах и будет подавать протест на судейство

20 августа 2017 г. 14:27
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В матче 7-го тура первой лиги украинского футбола харьковский "Гелиос" потерял два очка в выездном поединке против "Сум".

Матч в Сумах завершился вничью 1:1.

Оба мяча были забиты в первом тайме. У хозяев отличился Ираклий Циколия. Лучший бомбардир "Геилоса" Сергей Кравченко сравнял счет.

Президент "Гелиоса" Александр Гельштейн заявил в интервью официальному сайту своего клуба, что будет подан протест на действия арбитра. По мнению "Гелиоса", арбитр симпатизировал "Сумам" и его действия повлиляли на итоговый результат матча.

Набрав 16 очков, "Гелиос" расположился в турнирной таблице на 2-м месте.

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