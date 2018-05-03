Харьковский "Металлист 1925" потерпел крупное поражение от команды из Херсонской области

03 мая 2018 г. 12:05
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В матче 28-го тура группы "Б" второй лиги украинского футбола харьковский "Металлист 1925" был бит в родных стенах командой "Мир", базирующейся в поселке Горностаевка Херсонской области

"Металлист 1925" потерпел крупное поражение со счетом 1:4.

Впрочем, такой результат не повлиял на трунирное положение харьковской команды. "Металлист 1925" сохранянет за собой 2-е место в турнирной таблице, которое является пропуском в первую лигу. Разве что преимущество харьковчан над "Энергией" из Новой Каховки, идущей третьей, сократилось с 12-ти очков до 9-ти.

Лидер группы "Б" - СК "Днепр-1" досрочно обеспечил себе выход в первую лигу.

Видео: 

"Металлист 1925" - "Мир" - 1:4

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