Харьковский вратарь стал чемпионом Грузии-2019 по футболу

01 декабря 2019 г. 19:24
Автор: Виталий Лабскир
40 просмотров

32-летний харьковский футбольный вратарь Сергей Литовченко отныне имеет в своей коллекции трофей чемпиона Грузии.

Литовченко выступает за тбилисское "Динамо". Сегодня "Динамо", победив в заключительном 36-м туре команду "ВИТ Джорджия" - 2:0, набрало 75 очков и обеспечило себе золотые медали. Сребряный и бронзовый призеры - "Динамо" (Батуми) и "Сабуртало" набрали по 70 очков.

Литовченко матч против "ВИТ Джорджии" провел в запасе. Следует также отметить, что в составе тбилисского "Динамо" чемпионами Грузии стали еще два украинских футболиста - Александр Каплиенко, игравший ранее за харьковский "Металлист", и Михаил Шишка.

Видео: 

დინამო თბილისი 2:0 ვიტ ჯორჯია 01.12.19

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.