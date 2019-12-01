Харьковский вратарь стал чемпионом Грузии-2019 по футболу

32-летний харьковский футбольный вратарь Сергей Литовченко отныне имеет в своей коллекции трофей чемпиона Грузии.

Литовченко выступает за тбилисское "Динамо". Сегодня "Динамо", победив в заключительном 36-м туре команду "ВИТ Джорджия" - 2:0, набрало 75 очков и обеспечило себе золотые медали. Сребряный и бронзовый призеры - "Динамо" (Батуми) и "Сабуртало" набрали по 70 очков.

Литовченко матч против "ВИТ Джорджии" провел в запасе. Следует также отметить, что в составе тбилисского "Динамо" чемпионами Грузии стали еще два украинских футболиста - Александр Каплиенко, игравший ранее за харьковский "Металлист", и Михаил Шишка.