Хоккеист, налетевший на вратаря, спровоцировал массовую потасовку

19 февраля 2020 г. 12:58
Автор: Виталий Лабскир
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Вратарь в хоккей - традиционно персона неприкосновенная. Тот, кто это забывает, рискует быть наказанным.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между командами "Тампа-Бэй Лайтинг" и "Колорадо Эвеланж" хоккеист "Колорадо" ДжейТи Комфер то ли не смог, то ли не захотел увернуться от столкновения с голкипером "Тампа-Бэй" Кертисом Макэлинни.

После чего ожидаемо завязалась потасовка, в которой арбитрам удалось спасти Комфера от расправы.

Макэлинни понадобилась медицинская помощь, но от все же сумел продолжить матч.

Сам же поединок завершился победой Тампа-Бэй в овертайме - 4:3.

 

Видео: 

JT Compher Drives Into McElhinney and Big Scrum Starts. Sergachev Drags Compher Out Of The Pile

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