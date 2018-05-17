Хоккеист оттащил за шкирку двух соперников, дабы не усугубилась драка

17 мая 2018 г. 16:53
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В третьем матче плей-офф полуфинала Кубка Стэнли между "Вегасом" и "Виннипегом"  произошел достаточно необычный эпизод.

В том, что хоккеисты решили подраться на пятачке у ворот ничего необычного нет. А вот хоккеист "Виннипега" Дастин Бафлин повел себя весьма оригинально.

Бафлин сумел оттащить за шкирку сразу двух хоккеистов "Вегаса", чем значительно снизил градус противостояния.

Момент с молодецкой удалью Бафлина начинается на видео с 22-й секунды.

Остается еще добавить, что в этом матче Вегас победил 4:2 и повел 2-1 в серии до четырех побед.

Видео: 

Dustin Byfuglien vs 2 Players | Winnipeg Jets vs Vegas Golden Knights NHL

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