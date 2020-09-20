Хоккеист устроил провокацию, едва не спровоцировав большую драку

В НХЛ в финальной серии плей-офф Кубка Стэнли сыгран первый матч. В нем, помимо победивших и проигравших, оказался еще и провокатор

В серии до четырех побед “Даллас” выиграл первый поединок у “Тампа-Бей” 4:1 и повел 1-0.

Провокация же случилась по окончании второго периода. Когда прозвучапа сирена, шайба находилась и игрока “Тампа-Бей” Патрика Маруна, и он не придумал ничего более оригинального, чем запустить шайбой по скамейке с хоккеистами “Далласа”.

Игроки “Далласа” попытатлись наброситься на провокатора. Судьи смогли не допустиь драки. При этом Маруну был выписан 10-минутный штраф за неспортивное поведение.

Очень вероятно, что в следующих матчах Маруну соперники доходчиво разъяснят, как себя надо правильно вести.