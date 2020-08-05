Хоккеиста пришлось увозить прямо с ледовой площадки в больницу

05 августа 2020 г. 17:34
Автор: Виталий Лабскир
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Очень неудачное падение.

В матче квалификационного раунда плей-офф Кубка Стэнли между "Коламбусом" и "Торонто" хоккеист "Торонто" Джейк Маззин получив толчок в спину потерял равновесие, и, падая, врезался головой и шеей в ногу игрока "Коламбуса" Оливера Бьоркстранда.

Маззин попытался подняться самостоятельно, однако понял, что не может этого сделать.

В результате хоккеиста увезли на носилках, плотно зафиксировав голову. Он сразу же был доставлен в больницу. На данный момент о состоянии здоровья извсестно, что, видимо, нервные окончания не повреждены. Маззин может двигать и руками и ногами.

 

Видео: 

Jake Muzzin Has A Scary Fall during Game 2 of the CBJ@TOR Series

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