И Австралия "сдалась". Сыгран последний матч. Футбольный чемпионат приостановлен

24 марта 2020 г. 14:30
Автор: Виталий Лабскир
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Чемпионат Австралии по футболу до сих пор не отменялся, а лишь проходил без зрителей.

И, вот, после матча "Ньюкасл Джетс" - "Мельбурн Сити", приято решение о приостановке из-за коронавируса чемпионата Австралии на неопределенный срок.

Сам же матч завершился победой команды "Ньюкасл Джетс" - 2:1.

При этом особого внимания заслуживает не завершившийся голом эпизод на 39-й минуте матча. Футболист "Ньюкасла Джетс" Рой О'Донован пробил в падении через себя. После его бисикеты мяч пролетел над перекладиной. Ниже, в видеообзоре матча, этот момент на 1:10.

Видео: 

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