И так бывает. Боксеры одновременно "вырубили" друг друга

21 мая 2019 г. 16:56
Автор: Виталий Лабскир
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Во время боксерского поединка у соперников прошли обоюдные встречные удары, от которых у обоих боксеров подкосились ноги.

Так произошло во время боксерского вечера в Голивуде (США) между американцем Джерхедом Фендерсоном и проживающим в США кубинцем Иросвани Дювергелем.

В результате оба боксера оказались в нокдаунах.

Cоперники сумели восстановиться и, в конце концов, Дювергель победил единогласным решением судей. Кубинец пока не знает поражений на профессиональном ринге. Теперь в его активе 6 побед (в том числе три нокаутами)  в 6-ти проведенных боях.

 

Видео: 

They Knocked EACH OTHER Out During Boxing Match

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