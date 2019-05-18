Ибрагимович дисквалифицирован за то, что схватил вратаря за горло

18 мая 2019 г. 15:02
Автор: Виталий Лабскир
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У "звездного" шведского футболиста Златана Ибрагимовича сдали нервы.

37-летний Ибрагимович, доживающий свой футбольный век в американском "Лос-Анджелес Гэлакси", "отличился" в календарном матче MLS против "Нью-Йорк Сити".

Команда Ибрагимовича уступала со счетом 0:2. Златан не сумел реализовать выгодный момент - выйдя на 87-й минуте один на один с вратарем "Нью-Йорка" Шоном Джонсоном, пробил в перекладину. После того, как мяч уже ушел за пределы поля, Джонсон слегка подтолкнул Ибрагимовича. В ответ же шведский форвард схватил за горло американского вратаря.

Арбитр показал и Ибрагимовичу и Джонсону желтые карточки. Но, разбирая этот эпизод, дисциплинарные органы MLS выписали Ибрагимовичу двухматчевую дисквалификацию.

 

 

Видео: 

MLS Moment: Zlatan's scuffle with NYC goalkeeper Sean Johnson

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