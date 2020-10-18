Ибрагимович стал самым возрастным голеодором миланского дерби

18 октября 2020 г. 16:53
Автор: Виталий Лабскир
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39 лет 14 дней - именно в таком возрасте шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович забил, причем дважды в матче против миланского "Интера".

Это был поединок 4-го тура чемпионата Италии по футболу. Благодаря голевому дублю Ибрагимовича "Милан" победил 2:1 и, набрав 12 очков, стал единоличным лидером чемпионата Италии по футболу.

Ибрагимович теперь самый возрастной футболист, забивавший в миланском дерби. 

Предыдущий рекорд принадлежал другому шведу, выступавшему за "Милан" - Нильсу Лидхольму. В 1961 году Лидхольм забил гол "Интеру" в 38 лет 5 месяцев и 18 дней.

Видео: 

Inter 1-2 Milan | Zlatan Double Seals Derby! | Serie A TIM

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