Игроки прогнали с поля футбольных хулиганов

Дерби в немецкой футбольной бундеслиге между двумя командами из Берлина - "Унионом" и "Гертой" вышло очень жарким.

Во время матча случилось ЧП - ультрас "Униона" в масках прорвались на поле, намереваясь добраться то ли до футболистов, то ли до болельщиков "Герты". Но на пути футбольных хулиганов оказались игроки "Уинона", которые вынудили ультрас покинуть поля. Особенно убедительным был вратарь "Униона" Рафал Гикевич, который, преуспел и в самом матче, отыграв "на ноль".

"Унион" одержал победу 1:0. При этом матч прерывлся из-за того, что дым от пиротехники окутал стадион. Также на поле с трибун летели файеры