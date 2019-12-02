Прогнозом на матч Лиги Европы «Истанбул Башакшехир» - «Рома» делится Юрий Шевченко, постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров», автор сайта SportArena.com и ведущий шоу «Камонплей» на радио «Последняя баррикада». Вы можете ознакомиться с коэффициентами от fansport.

Накануне пятого тура группового этапа Лиги Европы «Рома» занимает третье место в группе J, имея лишь пять очков. Турнир для «Волков» начался с уверенной победы над «Истанбулом» 4: 0, и казалось, что проблем не будет. Но команда Паулу Фонсеки затормозила, больше не выигрывала и пропустила вперед «Боруссию» (те самые пять очков, но преимущество по личным встречам) и «Истанбул» (семь очков).

Если в Турции «Рома» проигрывает, а «Боруссия» победит «Вольфсбургер», еврокубки для «Джаллоросси» завершатся уже в 2019 году. А вот для хозяев три очка будут означать исторический дебютный выход в плей-офф.

«Башакшехир» не проигрывает 11 матчей подряд (семь побед, четыре ничьи) - именно с момента поражения от «Ромы». На прошлой неделе команда Окана Бурук выиграла на поле «Галатасарая», а забивает как минимум гол в восьми матчах подряд. «Рома» в гостях выиграла один матч из последних пяти - кажется, на этот раз будет очень непросто.