Избиение "мешка". Нокаут за полминуты

24 декабря 2020 г. 15:46
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Очень сомнительный бой. Боксер, судя по всему, вышел в ринг с мыслью, как бы побыстрее упасть.

В Санкт-Петербурге (Россия) прошел вечер бокса. В его рамках состоялся бой в супертяжелом весе между считающимся перспективным боксером из Афганистана Зарифом Аджамалом и россиянином Александром Тихоновым, исполнявшим роль "мешка".

Тихонов в первый раз упал уже на 15-й секунде, не желая продолжат драться, но рефери, вместо того, чтобы остановить бой, сделал замечание Аджамалу за, якобы, удар по затылку.

Тихонов, поднявшись, вновь включил заднюю, опять опустился на канвас ринга и категорически отказался подниматься, требуя от рефери зафиксировать победу Аджамала техническим нокаутом..

Видео: 

Александр Тихонов (Россия, Санкт-Петербург) vs Зариф Аджмал, (Афганистан) , 91кг

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53