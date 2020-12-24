Избиение "мешка". Нокаут за полминуты

Очень сомнительный бой. Боксер, судя по всему, вышел в ринг с мыслью, как бы побыстрее упасть.

В Санкт-Петербурге (Россия) прошел вечер бокса. В его рамках состоялся бой в супертяжелом весе между считающимся перспективным боксером из Афганистана Зарифом Аджамалом и россиянином Александром Тихоновым, исполнявшим роль "мешка".

Тихонов в первый раз упал уже на 15-й секунде, не желая продолжат драться, но рефери, вместо того, чтобы остановить бой, сделал замечание Аджамалу за, якобы, удар по затылку.

Тихонов, поднявшись, вновь включил заднюю, опять опустился на канвас ринга и категорически отказался подниматься, требуя от рефери зафиксировать победу Аджамала техническим нокаутом..