Известный европейский футболист вернулся в Китай и сдал положительный тест на коронавирус

22 марта 2020 г. 13:32
Автор: Виталий Лабскир
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В апреле планируется возобновление чемпионата Китая по футболу. В Китай прилетают европейские футболисты, играющие там и, как оказалось, привозят с собой коронавирус.

32-летний футболист сборной Бельгии Маруан Феллайни выступает за китайскую команду "Шаньдунь Лунэн".

Феллайни прилетел в Китай. Его прилет, измерение температуры и тестирование на коронавирус были сняты на видео. Результаты же теста показали, что Феллайни болен коронавирусом.

При этом бельгийский футболист сам это подтвердил, написав в социальных сетях: "У меня коронавирус. Буду соблюдать указания врачей и, надеюсь, вернусь на поле настолько быстро, насколько это возможно".

Остается добавить, что Маруан Феллайни стал первым футболистом из чемпионата Китая, у которого диагностирован коронавирус.

 

 

Видео: 

Marouane Fellaini getting a warm ‘welcome’ back to China | CoronaVirus Update

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