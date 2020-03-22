Известный европейский футболист вернулся в Китай и сдал положительный тест на коронавирус

В апреле планируется возобновление чемпионата Китая по футболу. В Китай прилетают европейские футболисты, играющие там и, как оказалось, привозят с собой коронавирус.

32-летний футболист сборной Бельгии Маруан Феллайни выступает за китайскую команду "Шаньдунь Лунэн".

Феллайни прилетел в Китай. Его прилет, измерение температуры и тестирование на коронавирус были сняты на видео. Результаты же теста показали, что Феллайни болен коронавирусом.

При этом бельгийский футболист сам это подтвердил, написав в социальных сетях: "У меня коронавирус. Буду соблюдать указания врачей и, надеюсь, вернусь на поле настолько быстро, насколько это возможно".

Остается добавить, что Маруан Феллайни стал первым футболистом из чемпионата Китая, у которого диагностирован коронавирус.