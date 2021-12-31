Яремчук забил за «Бенфику» в последнем матче 2021 года

Украинский форвард лиссабонской «Бенфики» Роман Яремчук отличился в матче чемпионата Португалии, но «Бенфике» это не помогло.

В центральном матче 16-го тура чемпионата Португалии встречались «Порто» и «Бенфика». Яремчук забил гол по истечении минуты после начала 2-го тайма. На тот момент «Бенфика» «горела» 0:2.

Гол Яремчука разве что позволил лиссабонской команде не проиграть всухую. Матч в итоге завершился победой «Порто» — 3:1.

Это поражение скорее всего лишило «Бенфику» надежд на чемпионство. Команда Яремчука идет с 37 очками на 3-м месте и отстает теперь на 7 очков от делящих 1-2-е места «Порто» и «Спортинга» из Лиссабона.