Как арбитр Иванов над "Гелиосом" издевался

Харьковский футбольній клуб "Гелиос" выложил на своем сайте видеоподборку эпизодов предвзятого судейства арбитра Юрия Иванова из Донецкой области в матче "Гелиос" - "Полтава", завершившемся со счетом 0:2.

При этом "Гелиос" сопроводи видео текстом следующего содержания.

Арбитр на протяжении всего поединка откровенно симпатизировал команде гостей из Полтавы. Выражалось это как в ошибках при элементарном определении аута, так и в непоследовательности при оценке нарушений правил и степени их умышленности и опасности со стороны футболистов "Гелиоса" и "Полтавы". Апогеем же бездарного судейства Иванова стало неназначение на 45 минуте 11-метрового в ворота "Полтавы" после откровенной игры рукой защитника гостей, а также тут же последовавшее удаление капитана харьковчан Игоря Луценко за якобы физическое воздействие. Даже после этого арбитр при поддержке своих ассистентов еще не единожды передергивал матч в пользу полтавчан. Как, в частности, на 64 минуте, когда было зафиксировано несуществующее положение вне игры у нападающего "Гелиоса" Артем Козлова, чем был сорван его выход один на один с вратарем гостей.