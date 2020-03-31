Как обезопасить себя, делая ставки на спорт: три лайфхака от экспертов®

Многие люди, даже не являясь профессиональными спортсменами, увлекаются соревновательными видами спорта. Причем их вовлеченность и познания в различных событиях могут быть настолько сильными, что они угадывают до 90% всех исходов. Если вы замечаете за собой или своими знакомыми подобные возможности, этим обязательно стоит воспользоваться.

Проще всего получать выгоду, делая ставки на спорт у специальных букмекеров. Однако играя на реальные деньги, люди начинают совершать ошибки в прогнозах и проигрывать. Вместе с экспертами сервиса bonus4bet.com.ua мы подготовили три лайфхака, которые помогут сделать игру более безопасной и результативной.

Забудьте о приметах и чутье – только сухой расчет

Делая ставку на реальные деньги, эксперты рекомендуют отбросить все предчувствия и приметы. Результаты спортивных событий являются закономерным исходом, основанным на реальной статистике и фактах.

Как это происходит на практике? Вы видите, что на определенную игру букмекер, например Фавбет онлайн, установил завышенный коэффициент. Внутреннее чувство подсказывает, что компания ошиблась, и у вас есть шанс неплохо заработать. Однако замечая такие события, обязательно возьмите к сведению следующие факты:

коэффициенты рассчитывают опытные аналитики на основе статистических данных и уникальных инсайдов;

букмекеры больше всего заинтересованы в своей прибыли и рассчитывают ставки с учетом всех рисков.

Компании, которые занимаются ставками, практически никогда не ошибаются с вектором развития событий. Поэтому принимая окончательное решение, подумайте: возможно вы пропустили важные новости о предстоящем поединке и теперь нужно собрать больше информации.

Не покупайте прогнозы

Еще одна важная рекомендация от bonus4bet.com.ua – не стоит покупать прогнозы, ведь это чистой воды шарлатанство. Чаще всего такие оценки не имеют ничего общего с реальностью и сделаны исключительно, чтобы предъявить покупателю результат услуги, за которую он заплатил.

Эксперты рекомендуют ставить только на те события, в исходах которых вы полностью уверены благодаря собственным знаниям или собранной статистике. Чтобы снизить риски потери денег, используйте доступные бонусы. Например, букмекер Fansport ставки на спорт дарит своим пользователям такие промокоды:

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Вместо прогнозов, которые несут мнимую выгоду, сконцентрируйтесь на поиске реальных бонусов. Это обеспечит заметную прибавку к ставке и даст возможность выиграть в несколько раз больше, чем планировали. А в случае проигрыша вы потеряете не больше, чем обычно.

Контролируйте свой азарт

И самый важный лайфхак, который сервис https://bonus4bet.com.ua рекомендует взять на вооружение абсолютно каждому человеку – нужно контролировать азарт. Высокие коэффициенты, напряженная игра и захлестывающие эмоции могут заставить вас изменить ставку или повысить ее в надежде на более крупный выигрыш. Такой риск чаще всего не оправдан и приводит к потере всех денег. Помните об этом, и в любой стрессовой ситуации принимайте взвешенные решения.

Удачной игры!