Как побеждали "Металлист 1925" и "Металл"

Победный уикенд для харьковского клубного футбола. Обе профессиональные команды - с названиями "Металлист 1925" и "Металл" добыли по три очка, победив в матчах соответственно Первой и Второй лиг.

"Металлст 1925", который играет в Первой лиге, в матче третьего тура принимал команду "Агробизнес" из Волочиска. События, решившие судьбу матча, произошли в начале второго тайма. Бразильский футблист харьковской команды Лукас заработал пенальти. 11-метровый взялся исполнять Ярослав Ямполь. Его удар парировал вратарь "Агробизнеса" Олег Мозиль. Однако, Ямполь не растерялся, и повторным ударом направил мяч в сетку.

Ярослав Ямполь, футболист "Металлиста 1925":

Да, ну вратарь коснулся там. Коснулся. В штангу и добивание.

Как оказалось, этот гол принес "Металлисту 1925" минимальную победу - 1:0. Хотя, "Агробизнес" и создал гораздо больше опасных моментов, чем "Металлист 1925". Однако, на последнем рубеже харьковскую команду непременно спасал вратарь Денис Сидоренко.

Валерий Кривенцов, главный тренер "Металлиста 1925":

У нас, к сожалению, игра сегодня вообще не получилась, мы играли плохо, но при этом выиграли.

Александр Чижевский, главный тренер "Агробизнеса":

Наша команда не заслуговувала сьогодні на поразку, тому шо при повній перевазі ми примудрилися програти 1:0. Але в футболі таке буває, шо володієш ініциативою, а інша команда забиває.

После трех туров "Металлист 1925" идет среди лидеров Первой лиги, имея 7 очков из 9-ти возможных.

А во Второй лиге единоличным лидером группы "Б" является харьковский "Металл" - 9 очков из 9-ти возможных с впечатляющей разницей забитых и пропущенных мячей - 12-0. В третьем туре "Металл" без трех своих тренеров, заболевших коронавирусом, и шести футболистов, которые отсутствовали из-за ковида и травм, переиграл в гостях футбольный клуб "Никополь" - 2:0. Забитыми голами отличились Владислав Нехтий и Евгений Рязанцев.