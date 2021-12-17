Как такое может быть?! Футболист, исполнявший пенальти, получил красную карточку

Уникальный случай во время футбольного матча.

В перенесенном поединке 4-го тура чемпионата Хорватии по футболу встречались «Истра 1961» (Пула) — «Динамо» (Загреб).

На 90-й минуте при счете 1:0 в пользу «Динамо» в ворота «Истры 1961» был назначен 11-метровый. Пенальти взялся исполнять футболист «Динамо» Бруно Петкович.

Петкович пробил практически без разбега и и при этом еще и сделал паузу непосредственно перед нанесением удара. Этой паузой он нарушил футбольное правил, запрещающее «обманные движения корпусом после завершения разбега».

Гол был аннулирован. При этом Петкович получил желтую карточку. Она стала для него второй в этом матче и, соответственно, превратилась в красную. В результате случилось невиданное — футболист, исполнявший пенальти, был удален с поля.

Следует добавить, что в компенсированное время «Динамо», играя в меньшинстве, забило гол и в итоге победило — 2:0.

В верхней части турнирной таблицы чемпионата Хорватии очень плотно: у «Осиека» — 39 очков, загребского «Динамо» и «Риеки» — по 37. При этом у «Динамо» есть еще одна игра в запасе.