 

Казахский боксер дважды отправил в нокдаун и нокаутировал насмехавшегося над ним соперника

18 августа 2019 г. 13:13
Автор: Виталий Лабскир
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В Лос-Анджелесе (США) прошел боксерский поединок за пояс WBO Global и региональный титул WBC Continental Americas в среднем весе между Жанибеком Алиманулы из Казахстана и канадцем Стюартом Маклелланом. Маклеллан подогрел интерес к бою тем, что накануне опубликовал фотоколлаж, в котором Алиманулы был изображен в купальнике комедийного персонажа Бората.

Казахстанкий боксер вышел в ринг боксировал с нашикой в память о погибшем российском боксере Максиме Дадашеве. Алиманулы и Дадаева связывали общие тренер, промоутер и менеджер.

В ринге же Алиманулы дважды - во 2-м и 5-м раунде отправлял Меклеллана в нокдаун. После второго нокдауна Алиманулы бросился добивать соперника. Рефери остановли бой, когда Маклеллан оставался еще на ногах, зафиксировав победу Алиманулы техническим нокаутом.

Видео: 

Жанибек Алимханулы нокаутировал канадца Стюарта Маклеллана 18.08.2019

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