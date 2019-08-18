Казахский боксер дважды отправил в нокдаун и нокаутировал насмехавшегося над ним соперника

В Лос-Анджелесе (США) прошел боксерский поединок за пояс WBO Global и региональный титул WBC Continental Americas в среднем весе между Жанибеком Алиманулы из Казахстана и канадцем Стюартом Маклелланом. Маклеллан подогрел интерес к бою тем, что накануне опубликовал фотоколлаж, в котором Алиманулы был изображен в купальнике комедийного персонажа Бората.

Казахстанкий боксер вышел в ринг боксировал с нашикой в память о погибшем российском боксере Максиме Дадашеве. Алиманулы и Дадаева связывали общие тренер, промоутер и менеджер.

В ринге же Алиманулы дважды - во 2-м и 5-м раунде отправлял Меклеллана в нокдаун. После второго нокдауна Алиманулы бросился добивать соперника. Рефери остановли бой, когда Маклеллан оставался еще на ногах, зафиксировав победу Алиманулы техническим нокаутом.