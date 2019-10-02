 

Кернес наградил благодарностью "за выское профессиональное мастерство" титушковода времен Революции достоинства

02 октября 2019 г. 14:13
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Минута славы для харьковского боксера-супертяжа Алексея Мазыкина.

Глава отделения Национального олимпийского комитета Харьковской области Виктор Христоев на своей странице в Facebook разместил такую информацию:

Алексей Мазикин мастер спорта Украины международного класса по боксу, участник Игорь Олимпиды 2000 года в Сиднее и 2004 года в Афинах.
Имел честь вместе с ректором Национального Университета, член исполкома отделения НОК Украины в Харьковской области Вилем Бакировым во время Олимпийского урока вручить Алексею Благодарность Харьковского городского головы Геннадия Кернеса за высокое профессиональное мастерство, популяризацию физической культуры и спорта в Харьковской области и по случаю 125-летия со дня создания международного олимпийского комитета.
Помним и гордимся прославленными спортсменами региона. Наши поздравления.

Алексей Мазыкин по завершении своей любительской боксерской карьеры перешел в профессионалы, где выиграл 14 боев и 15 проиграл. При этом Мазыкин потерпел поражения в девяти своих последних поединках на профессиональном ринге. В последний раз Мазыкин выходил в ринг 25 мая этого года и проиграл нокаутом в Польше местному боксеру Марцину Сивому.

Мазыкин печально известен тем, что был титушководом, задействованным в силовых акциях против активистов харьковского Евромайдана во времена Революции достоинства.

Два года назад Мазыкин был серьезно избит в Харькове.

 

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Вам потрібен закордонний паспорт, ID-картка ? Мерщій до «Паспортного сервісу» , Сумська, 10 , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.