Кернес наградил благодарностью "за выское профессиональное мастерство" титушковода времен Революции достоинства

Минута славы для харьковского боксера-супертяжа Алексея Мазыкина.

Глава отделения Национального олимпийского комитета Харьковской области Виктор Христоев на своей странице в Facebook разместил такую информацию:

Алексей Мазикин мастер спорта Украины международного класса по боксу, участник Игорь Олимпиды 2000 года в Сиднее и 2004 года в Афинах.

Имел честь вместе с ректором Национального Университета, член исполкома отделения НОК Украины в Харьковской области Вилем Бакировым во время Олимпийского урока вручить Алексею Благодарность Харьковского городского головы Геннадия Кернеса за высокое профессиональное мастерство, популяризацию физической культуры и спорта в Харьковской области и по случаю 125-летия со дня создания международного олимпийского комитета.

Помним и гордимся прославленными спортсменами региона. Наши поздравления.

Алексей Мазыкин по завершении своей любительской боксерской карьеры перешел в профессионалы, где выиграл 14 боев и 15 проиграл. При этом Мазыкин потерпел поражения в девяти своих последних поединках на профессиональном ринге. В последний раз Мазыкин выходил в ринг 25 мая этого года и проиграл нокаутом в Польше местному боксеру Марцину Сивому.

Мазыкин печально известен тем, что был титушководом, задействованным в силовых акциях против активистов харьковского Евромайдана во времена Революции достоинства.

Два года назад Мазыкин был серьезно избит в Харькове.