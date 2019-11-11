Киевское "Динамо" не осудило своих болельщиков за расистский скандал в Харькове

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) выступил с официальным заявлением по следам расистского скандала в Харькове на матче "Шахтер" - "Динамо".

На официальном сайте "Динамо" размещено такое заявление:

Многочисленными СМИ распространено официальное заявление менеджмента одного из футбольных клубов-участников матча, в котором, безапелляционно, обвиняются болельщики нашей команды, которые якобы совершили расистские и ксенофобские действия. Футбольный клуб «Динамо» своими действиями и поступками неоднократно подчеркивал преданности принципам fair play, общечеловеческим ценностям. Борьба с негативными проявлениями отдельных индивидуумов является постоянной. Проблема нетерпимости актуальна не только для отдельных клубов, но и, к сожалению, присутствует на большинстве активных фанатских секторах. Стоит отдельно отметить чрезвычайно важную роль отечественной ассоциации футбола, борьба которой с футбольным хулиганством сводится к определению размеров денежных штрафов. Однако, за все годы не инициировано ни одного мероприятия, встречи, диалога с представителями фан-среды, лидерами болельщицких движений. Разделяя озабоченность наших донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах, считаем поспешным утверждение о заранее определенной вине болельщиков, в то время как расследование обстоятельств этого дела еще даже не началось. Выяснение факта происшествия, определение роли и возможной вины ее участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования. Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказательства вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, а и от общества. Ожидаем обнародования фото- и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента.

Ранее на официальном сайте "Шахтера" появилось такое заявление:

ФК «Шахтер» выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждениях. Такое поведение недопустимо в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах. УЕФА применяет самые строгие санкции к тем клубам и ассоциациям, чьи болельщики проявляют расизм на матчах. ФК «Шахтер» большая футбольная семья, которой такие унизительные инциденты приносят боль и разочарование. Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах.

Во втором тайме матча, который завершился со счетом 1:0 в пользу "Шахтера", сначала стала "угукать" в адрес одного бразильца "Шахтера" - Дентиньо. Через некоторое время - в адрес другого - Тайсона.

Тайсон показал средний палец трибуне с фанами "Динамо", ударил мяч в направлении трибуны и расплакался. Арбитр увел команды с поля на 3 минуты и предупредил, что если еще раз ситуация повторится, матч будет досрочно завершен.