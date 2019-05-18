Киевское "Динамо" не позволило донецкому "Шахтеру" стать сегодня чемпионом Украины

18 мая 2019 г. 20:23
Автор: Виталий Лабскир
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Если бы футболисты "Динамо" (Киев) не выиграли бы сегодгя в 29-м туре у "Мариуполя", то потеряли бы даже арифметические шансы догнать донецкий "Шахтер", который свой матч 29-го тура проводит завтра против луганской "Зари".

"Динамо" победило 2:1 и, таким образом, отсрочило, по меньшей мере на один день, чемпионство "Шахтера".

У "Шахтера" сейчас 73 очка у "Динамо" - 65. При этом "Шахтеру" предстоит провести еще четыре матча, "Динамо" - три. Победа над "Зарей" гарантирует "Шахтеру" золотые медали чемпионов Украины за три тура до завершения сезона.

Видео: 

Динамо - Мариуполь - 2:1. Обзор матча

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