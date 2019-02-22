Киевское "Динамо" одолело греческий "Олимпиакос" и осталось единственным представителем Украины в еврокубках

22 февраля 2019 г. 0:10
Автор: Виталий Лабскир
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В 1\16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" выиграло двухматчевое противостояние у греческого "Олимпиакоса".

Первый матч, в Пирее, завершился вничью - 2:2. В ответном, в Киеве, "Динамо" праздновало победу 1:0.

Этот единственный гол был забит на 33-й минуте. Отличился испанский новичок "Динамо" Фран Соль, для которого этот гол стал первым в официальных матчах за киевскую команду.

Таким образом, "Динамо" одолело "Олимпиакос" по сумме двух матчей со счетом 3:2 и вышло в 1/8 финала Лиги Европы.

"Динамо" осталось единственной украинской командой в футбольных еврокубках в нынешнем сезоне.

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