Киевское "Динамо" третий сезон подряд не смогло пробиться в групповую стадию Лиги Чемпионов

Для футболистов киевского "Динамо" непроходимым на сей раз оказался третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов, в котором "Динамо" встречалось с бельгийским "Брюгге".

Первый матч в Бельгии завершился победой "Брюгге" - 1:0. В ответном, в Украине, "Динамо" трижды вело в счете, "Брюгге" трижды отыгрывался. В итоге получилась ничья 3:3 и, соответственно, поражение "Динамо" по сумме двух матчей - 3:4.

Не попав в групповой турнир Лиги Чемпионов, "Динамо" остается в еврокубках и сыграет в Лиге Европы.