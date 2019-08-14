 

Киевское "Динамо" третий сезон подряд не смогло пробиться в групповую стадию Лиги Чемпионов

14 августа 2019 г. 13:34
Автор: Виталий Лабскир
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Для футболистов киевского "Динамо" непроходимым на сей раз оказался третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов, в котором "Динамо" встречалось с бельгийским "Брюгге".

Первый матч в Бельгии завершился победой "Брюгге" - 1:0. В ответном, в Украине, "Динамо" трижды вело в счете, "Брюгге" трижды отыгрывался. В итоге получилась ничья 3:3 и, соответственно, поражение "Динамо" по сумме двух матчей - 3:4.

Не попав в групповой турнир Лиги Чемпионов, "Динамо" остается в еврокубках и сыграет в Лиге Европы.

 

Видео: 

Динамо - Брюгге - 3:3. Обзор матча

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