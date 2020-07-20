Киевское "Динамо" уволило главного тренера и его тренерский штаб

20 июля 2020 г. 15:28
Автор: Виталий Лабскир
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Алексей Михайличенко больше не главный тренер киевского "Динамо".

"Динамо" на своем официальном сайте так озвучило отставку Михайличенко:

Футбольный клуб «Динамо» (Киев) выражает искреннюю благодарность главному тренеру Алексею Михайличенко и его ассистентам Вадиму Евтушенко, Сергею Федорову и Михаилу Михайлову. Приняв команду по ходу сезона, этот тренерский штаб приложил максимум усилий для выполнения задач, поставленных на сезон. Как следствие, «Динамо» выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. В то же время руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра «Динамо» должна выйти на качественно иной уровень. С этой целью подготовку к следующему сезону «Динамо» начнет с новым тренерским штабом. О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже.       

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