Кольцевые автогонки при разной погоде

Из осени в зиму плавно перетекает не только погода, но и сезон в автоспорте. В Харькове состоялись кольцевые соревнования автогонщиков. Гонка начиналась на сухой асфальтовой трассе, а закончилась - на влажной заснеженной.

Погодные капризы, сопровождавшие первую в истории харквськго автоспорта гонку "Тайм атак", стали проверкой не только для гонщиков, но и для организаторов. Ведь гонка состоялась, фактически, при двух различных климатических условиях.

Алексей Беседин, организатор соревнований:

Одна из самых необычных гонок в моей жизни. Наверное - самая необычная. Мы стартовали сегодня ну не летом, а осенью, а финишировали - бурной зимой. Было скользко, но нормально все справились. Мы без потерь.

Это была кольцевая гонка с дистанцией круга стандартного стадиона - 400 метров. Участие в соревнованиях приняли 34 автомобилиста и автомобилистки из пяти городов Украины. В женском классе победу одержала харковчанка Елена Кошеленко. Она безумно радовалась своему успеху

Елена Кошеленко, победительница гонки:

Довольная, счастливая. Адреналин просто зашкаливает. Все круто. Понравилось. Был дебют. Ехала на совсем чужой машине. Хозяин этой машины даже не подозревает, на что она способна.

В других классах победителями стали Марк Тикус, Станислав Захаров, Иван Еременко и Алексей Горобей. Сами же соревнования "Тайм атак", по словам организаторов, планируется сделать традиционными.