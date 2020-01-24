Курьез. Пока вратарь радовался, что парировал буллит, шайба залетела в ворота

24 января 2020 г. 13:13
Автор: Виталий Лабскир
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Голкипер на радостях поднял руки вверх, думая, что выиграл для своей команды серию послематчевых буллитов. Но...

Основное время и овертайм матча регулярного чемпионата КХЛ между АК "Барсом" и "Салаватом Юлаевым" завершились вничью - 2:2.

После чего была назначена серия послематчевых буллитов. Вратарь "Салавата Юлаева" Юха Метсола, парировав четыре буллита, решил, что спас свои ворота в и в пятом. Во всяком случае, он отбил рукой шайбу после броска игрока АК "Барса" Станислава Галиева и стал праздновать этот сейв, а вместе с ним и победу своей команды. Но в этот момент шайба опустилась на лед, аккурат, за спиной Метсолы в воротах.

После чего серия буллитов была продолжена, и ее в итоге выииграл АК "Барс", а вместе с ней и весь матч - 3:2.

Видео: 

Неожиданный гол ХК Ак Барс в ворота ХК Салават 24.01.2020

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