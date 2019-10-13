 

Лицо Усика после победы

13 октября 2019 г. 13:22
Автор: Виталий Лабскир
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Когда украинский боксер теперь уже супертяжелого веса Александр Усик пришел на пресс-конференцию после победы над американцем Чеззом Уизерспуном, на лице Александра были гематомы под глазами и на лбу.

На самой пресс-конференции Усик признал, что в тренировочном лагере готовился под одного соперника, а пришлось драться против другого, кандидатура которого была выбрана лишь несколько дней назад. А потому подстраивался под Уизерспуна украинский боксер уже непосредственно в ринге, изучая соперника в первых раундах.

Усик так и не ответил на дважды заданный вопрос, нокаутировал ли бы он Уизерспуна, если бы американец не отказался после 7-го раунда продолжать поединок.

 

Видео: 

Oleksandr Usyk FULL POST FIGHT PRESS CONFERENCE vs. Chazz Witherspoon | Matchroom Boxing USA

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