Лидер потерпел поражение в первом матче после рестарта чемпионата

02 июня 2020 г. 17:54
Автор: Виталий Лабскир
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Солидное преимущество в очках, добытое до коронавирусной паузы, позволяет безболезненно перенести потерю трех очков.

В возобновившемся чемпионате Дании по футболу лидер – «Митьюлланд» из Хернинга принимал середняка турнирной таблицы команду «Хорсенс».

Довольно неожиданно «Митьюлланд» уступил 0:1. За «Хорсенс» победный гол на 36-й минуте забил Лука Прип.

Между тем, «Митьюлланд» остается безоговорочным лидером чемпионата Дании. После 25-ти туров преимущество над ближайшим преследователем – ФК «Копенгагеном» составляет 9 очков.

 

Видео: 

Highlights: FCM-ACH (0-1)

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