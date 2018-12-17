Лига Чемпионов. 1/8 финала. Жеребьевка

17 декабря 2018 г. 14:11
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка сталии 1/8 финала Лиги Чемпионов, куда не сумел пробиться донецкий "Шахтер"

Жребий разбил 16 команд, продолжающих бороться за трофей, на 8 пар:

"Шальке" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)
"Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Ювентус" (Италия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция)
"Тоттенхэм" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
"Лион" (Франция) - "Барселона" (Испания)
"Рома" (Италия) - "Порту" (Португалия)
"Аякс" (Нидерланды) - "Реал" (Мадрид, Испания)
"Ливерпуль" (Англия) - "Бавария" (Германия)

Первые матчи состоятся 12,13, 19 и 20 февраля 2019 года. Ответные - 5,6, 12 и 13 марта.

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