Лига Чемпионов. 1/8 финала. Жеребьевка

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка сталии 1/8 финала Лиги Чемпионов, куда не сумел пробиться донецкий "Шахтер"

Жребий разбил 16 команд, продолжающих бороться за трофей, на 8 пар:

"Шальке" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Ювентус" (Италия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция)

"Тоттенхэм" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

"Лион" (Франция) - "Барселона" (Испания)

"Рома" (Италия) - "Порту" (Португалия)

"Аякс" (Нидерланды) - "Реал" (Мадрид, Испания)

"Ливерпуль" (Англия) - "Бавария" (Германия)

Первые матчи состоятся 12,13, 19 и 20 февраля 2019 года. Ответные - 5,6, 12 и 13 марта.