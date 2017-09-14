Лига Чемпионов. Донецкий "Шахтер" порадовал Харьков

Первый футбольный матч групповой стадии футбольной Лиги Чемпионов в Харькове. Первая победа украинской команды. Донецкий "Шахтер", проводящий свои домашние поединки в Харькове, хоть и не был, по мнению букмекеров, фаворитом в игре против итальянского "Наполи", добыл зрелищную победу 2:1, продемонстрировав высококлассный футбол.

Игроки донецкого "Шахтера" бразилец Тайсон и аргентинец Факундо Феррейра, забившие по голу, а также их партенры по команде, сделали счастливыми без малого 40 тысяч человек, пришедших болеть за "Шахтер" на стадион "Металлист", а также еще сотни тысяч поклонников донецкой команды, смотревших матч по телевизору.

Самая лучшая игра, на которую я попал в первый раз. Я болельщик "Металлиста". Очень люблю "Шахтер" и уважаю. Самая лучшая команда в Украине в данный момент.

Матч был вообще очень крут. "Шахтер" - чемпион!, "Шахтер" - чемпион! Но матч был валидольным. "Шахтер"! "Шахтер"! "Шахтер"! О-о-о!

Тайсон, игравший ранее за "Металлист", был признан УЕФА "человеком матча" - "man of the match". Правда, эта новость не сподвигла Тайсона на послематчевое интервью.

- Tyson, you are "the man of the match". Please, answer, please answer.

- No.

- Tyson, you are "the man of the match". You are.

Зато с удовольствием поделились своими впечатлениями после победы над "Наполи" его русскоговорящие партнеры по команде.

Андрей Пятов, вратарь "Шахтера":

Ну мы изучали, хорошо изучили, знали как играть с ними. Поэтому здорово играли.

Давид Хочалава, футболист "Шахтера":

Я думаю, что первый тайм контролировали полностью. А во втором тайме уже замена - Мертенс вышел и очень хорошо обострял и в атаку хорошо шли, за спину хорошие передачи шли. Но оборона отстояла. Пятов хорошо стоял, и думаю, что заслуженно выиграли.

Иван Ордец, футболист "Шахтера":

Очень важно было начать с победы сегодня. Играли тем более дома. И удалось выиграть. Спасибо Харькову за поддержку.

Пока сыгран только первый тур. На групповой стадии Лиги Чемпионов "Шахтеру" еще предстоит ответная игра с "Наполи" и по два матча с "Манчестер Сити" и "Фейеноордом".