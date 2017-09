Лига Чемпионов. Донецкий "Шахтер" порадовал Харьков

Первый футбольный матч групповой стадии футбольной Лиги Чемпионов в Харькове. Первая победа украинской команды. Донецкий "Шахтер", проводящий свои домашние поединки в Харькове, хоть и не был, по мнению букмекеров, фаворитом в игре против итальянского "Наполи", добыл зрелищную победу 2:1, продемонстрировав высококлассный футбол.

Игроки донецкого "Шахтера" бразилец Тайсон и аргентинец Факундо Феррейра, забившие по голу, а также их партенры по команде, сделали счастливыми без малого 40 тысяч человек, пришедших болеть за "Шахтер" на стадион "Металлист", а также еще сотни тысяч поклонников донецкой команды, смотревших матч по телевизору.

Тайсон, игравший ранее за "Металлист", был признан УЕФА "человеком матча" - "man of the match". Правда, эта новость не сподвигла Тайсона на послематчевое интервью.

- Tyson, you are "the man of the match". Please, answer, please answer.

- No.

- Tyson, you are "the man of the match". You are.