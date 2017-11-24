Луганская "Заря" проиграла шведскому "Эстерсунду" в Лиге Европы

В 5-м туре групповой стадии Лиги Европы луганская "Заря" играла в Швеции против местного "Эстерсунда".

Пропустив по голу до и после перерыва, "Заря" проиграла 0:2.

Перед заключительным туром "Эстхерсунд", набрав 10 очков, досрочно обеспечил себе выход в 1\16 финала. Далее идут "Атлетик" из Бильбао - 8 очков, "Заря" - 6, "Герта" (Берлин) - 4.

"Заре", чтобы занять 2-е место в группе и также отобраться в 1\16 финала, нужно в заключительном туре победить в домашнем матче во Львове испанский "Атлетик".