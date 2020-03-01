Луганская "Заря" воспользовалась шансом выйти на 2-е место в украинской Преьмер-Лиге

01 марта 2020 г. 16:26
Автор: Виталий Лабскир
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В 20-м туре украинской футбольной Премьер-Лиги в турнирной таблице сменилась команда, которая располагается вслед за лидером - донецким "Шахтером".

Шедшее на 2-м месте киевское "Динамо" неожиданно проиграло "Днепру-1" - 1:3, и этой осечкой воспользовалась луганская "Заря".

"Заря" встречалась с донецким "Олимпиком" и для того, чтобы подняться на 2-е место, луганской команде нужна была победа. Таковую удалось добыть, благодаря голу Владислава Кабаева на 77-й минуте после розыгрыша углового.

"Заря" победила 1:0 и теперь имеет 40 очков. У "Динамо" осталось 39. "Шахтер", набравший 53 очка, сегодня проводит свой матч 20-го тура против полтавской "Ворсклы".

 

Видео: 

Заря – Олимпик - 1:0. Гол: Кабаев (77')

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