Массовое заражение коронавирусом в белорусской команде. Но матч всё равно состоялся

22 мая 2020 г. 13:25
Автор: Виталий Лабскир
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В стане одного из лидеров чемпионата Беларуси по футболу коронавирусом больны футболисты и тренеры, однако команда всё равно вышла на поле.

По информации белорусских спортивных СМИ, в команде «Торпедо-БелАЗ» из Жодино заболели коронавирусом два тренера (причем у одного из них Сергея Зеневича болезнь протекает в тяжелой форме), вратарь Владислав Бушма и полузащитник Михаил Афанасьев. Еще у двух футболистов команды – Андрея Хачатуряна и Максим Бордачева подозрение на коронавирус.

Тем не менее, команда «Торпедо-БелАЗ», идущая в турнирной таблице чемпионата Беларуси на 2-м месте,  приехала в Гродно на календарный матч 10-го тура против местного «Немана», и речи о переносе игры даже не стояло.

Открыл счет украинский футболист «Торпедо-БелАЗа» Дмитрий Юсов. Однако затем в ворота украинского вратаря «Торпедо-БелАЗа» Родиона Сямука, занявшего место в «рамке» из-за болезни коронавирусом основного голкипера Владислава Бушмы, влетели три мяча.

В итоге «Неман» праздновал победу – 3:1.

Следует отметить, что уже второй тур откладываются матчи ФК «Минска», в котором болен коронавирусом воспитанник харьковского футбола Евгений Чаговец, а также, по неподтвержденным официально данным, еще два футболиста.

Видео: 

Агляд матчу Нёман – Тарпеда-БелАЗ

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