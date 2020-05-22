Массовое заражение коронавирусом в белорусской команде. Но матч всё равно состоялся

В стане одного из лидеров чемпионата Беларуси по футболу коронавирусом больны футболисты и тренеры, однако команда всё равно вышла на поле.

По информации белорусских спортивных СМИ, в команде «Торпедо-БелАЗ» из Жодино заболели коронавирусом два тренера (причем у одного из них Сергея Зеневича болезнь протекает в тяжелой форме), вратарь Владислав Бушма и полузащитник Михаил Афанасьев. Еще у двух футболистов команды – Андрея Хачатуряна и Максим Бордачева подозрение на коронавирус.

Тем не менее, команда «Торпедо-БелАЗ», идущая в турнирной таблице чемпионата Беларуси на 2-м месте, приехала в Гродно на календарный матч 10-го тура против местного «Немана», и речи о переносе игры даже не стояло.

Открыл счет украинский футболист «Торпедо-БелАЗа» Дмитрий Юсов. Однако затем в ворота украинского вратаря «Торпедо-БелАЗа» Родиона Сямука, занявшего место в «рамке» из-за болезни коронавирусом основного голкипера Владислава Бушмы, влетели три мяча.

В итоге «Неман» праздновал победу – 3:1.

Следует отметить, что уже второй тур откладываются матчи ФК «Минска», в котором болен коронавирусом воспитанник харьковского футбола Евгений Чаговец, а также, по неподтвержденным официально данным, еще два футболиста.