 

Массовая драка в матче сборных Грузии и Казахстана

01 октября 2019 г. 15:45
Автор: Виталий Лабскир
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Сборные Грузии и Казахстана сыграли в американский футбол. Матч был товарищеским, а вот драка самая что ни есть настоящая.

Произошла она за минуту до финального свистка. Грузинские спортсмены (они в белом), судя по видео, одержали в этой массовой драке победу.

Главный тренер казахской сборной павел Филиппов рассказал после матча, что причиной инцидента стала индивидуальная агрессия нескольких членов сборной Грузии.  По его словам, после матча сами игроки сборной Грузии подрались между собой, наказав таким образом виновных. Также грузинская сборная попросила прощения у казахов. 

А еще федерация Грузии по американскому футболу пожизненно дисквалифицировала четверых игроков-виновников.
 

Видео: 

Массовая драка во время товарищеского матча между Казахстаном и Грузией

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