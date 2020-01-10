Месси чуть не подрался

10 января 2020 г. 17:07
Автор: Виталий Лабскир
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Очень дорогие "звезды" мирового футбола едва не устроили мордобой.

На проходящем в Саудовской Аравии Суперкубке Испании по футболу сыгран второй полуфинал. Мадридский "Атлетико" выиграл у "Барселоны" 3:2 и вышел в финал, где сыграет против мадридского "Реала".

Наиболее же резонансным в матче "Атлетико" против "Барселоны" вышел не какой-то из голов, а эпизод в конце первого тайма, когда счет еще был 0:0. Сначала самый дорогой футболист "Атлетико" Жоао Феликс что-то не поделил с игроком "Барселоны" Жорди Альбой. А затем, когда прозвучал свиток на перерыв, Феликс устроил разборки с мегазвездным футболистом "Барселоны" Лионелем Месси.

В конце же концов желтую карточку получил другой футболист "Барсы" Луис Суарес, слишком активно объяснявший Феликсу, что тот не прав.

 

Видео: 

Football Fight 2020 Messi João Félix Suarez Jordi Alba in Barca vs Atletico

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