Месси чуть не подрался

Очень дорогие "звезды" мирового футбола едва не устроили мордобой.

На проходящем в Саудовской Аравии Суперкубке Испании по футболу сыгран второй полуфинал. Мадридский "Атлетико" выиграл у "Барселоны" 3:2 и вышел в финал, где сыграет против мадридского "Реала".

Наиболее же резонансным в матче "Атлетико" против "Барселоны" вышел не какой-то из голов, а эпизод в конце первого тайма, когда счет еще был 0:0. Сначала самый дорогой футболист "Атлетико" Жоао Феликс что-то не поделил с игроком "Барселоны" Жорди Альбой. А затем, когда прозвучал свиток на перерыв, Феликс устроил разборки с мегазвездным футболистом "Барселоны" Лионелем Месси.

В конце же концов желтую карточку получил другой футболист "Барсы" Луис Суарес, слишком активно объяснявший Феликсу, что тот не прав.