"Металл" победил "Перемогу"

В 4-м туре Второй лиги украинского футбола харьковский "Металл" увеличил свою серию побед до четырех. На сей раз "под раздачу" попопала "Перемога" из Днепра.

"Металл" победил 2:0.

Голы были забиты с пенальти в дебюте каждого из таймов. В обоих случаях футболисты "Перемоги" фолили в своей штрафной площади на капитане "Металла" Руслане Фомине. Реализовали 11-метровые Андерсон Пико и Евгений Лозовой.

"Металл" возглавляет турнирную таблицу группы "Б" Второй лиги, имея 12 очков из 12-ти возможных при разнице забитых и пропущенных мячей 14-0.