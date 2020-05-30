“Металлист 1925” настаивает на доигроивке чемпоината Украині в Первой лиге

Харьковский клуб Первой лиги украинского футбола “Металлист 1925” выложил мотивационный ролик с призывом определить на футбольном поле команды, которые заслужат право повыситься в классе.

Как сообщает официальный сайт «Металлиста 1925» команда обратилась к футбольной общественности доиграть в соответствии с регламентом первенство Украины в Первой лиге и определить, тем самым, по спортивному признаку три команды, которые получат по итогам сезона путевки в Премьер-Лигу.

Собрание Совета лиг назначено на 5-е июня. На этом собрании может быть пересмотрено принятое ранее решение об отмене первенства страны в Первой лиге.