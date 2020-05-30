“Металлист 1925” настаивает на доигроивке чемпоината Украині в Первой лиге

30 мая 2020 г. 20:15
Автор: Виталий Лабскир
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Харьковский клуб Первой лиги украинского футбола “Металлист 1925” выложил мотивационный ролик с призывом определить на футбольном поле команды, которые заслужат право повыситься в классе.

Как сообщает официальный сайт «Металлиста 1925» команда обратилась к футбольной общественности доиграть в соответствии с регламентом первенство Украины в Первой лиге и определить, тем самым, по спортивному признаку три команды, которые получат по итогам сезона путевки в Премьер-Лигу.

Собрание Совета лиг назначено на 5-е июня. На этом собрании может быть пересмотрено принятое ранее решение об отмене первенства страны в Первой лиге.

 

Видео: 

Давайте визначимо найсильнішого на футбольному полі!

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