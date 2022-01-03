«Металлист 1925» объявил о прекращении сотрудничества с одним из футболистов

Первое изменение в харьковском клубе Премьер-Лиги «Металлисте 1925» в зимнее межсезонье

Официальный сайт «Металлиста 1925» сообщил о том, что команду покинул 31-летний защитник Артур Западня.

Западня выступал за «Металлист 1925» в течение года, провел 29 поединков и забил один гол.

В 10-ти матчах, в которых играл Западня, «Металлист 1925» не пропускал голов.

Руководство ФК «Металлист 1925» поблагодарило Артура за добросовестное отношение к тренировочному и игровому процессам и пожелало успешного продолжения профессиональной карьеры.