"Металлист 1925" одержал крупную победу и вышел на 1-е место в Первой лиге

В 21-м туре Первой лиги украинского футбола соперником харьковского "Металиста 1925" была "Черкащина". Матч проходил в поселке Счастливое под Киевом.

"Металлист 1925" добыл убедительную победу - 4:1. Голевой дубль в составе харьковской команды сделал Дерек. И еще по голу забили Максим Цвиренко и Максим Банасевич. На что "Черкащина" ответила мячом Ростислава Таранухи.

Ультрас "Металлиста 1925", приехавшие на этот матч, сначала разместились на трибуне. Однако арбитр отказался давать стартовый свисток, поскольку согласно медицинскому протоколу, игры должны проходить без зрителей.

После уговоров футболистами харьковской команды, ультрас переместились за пределы стадиона и оттуда во время игры поддерживали "Металлист 1925".

После этой победы "Металлист 1925", набрав 41 очко, вышел на 1-е место. Но при этом плотноссть в верхней части турнирной таблицы "сумасшедшая". Между 1-м и 8-м местом всего 4 очка разницы.