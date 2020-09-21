"Металлист 1925" одержал победу в центральном матче тура

21 сентября 2020 г. 11:55
Автор: Виталий Лабскир
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В 3-м туре Первой лиги украинского футбола в очном поединке сошлись два претендента на повышение в классе - харьковский "Металлист 1925" и "Агробизнес" из Волочиска.

Судьбу матча решил эпизод в начале 2-го тайма. Лукас заработал пенальти. Ярослав Ямоль не реализовал, но тут же добил в ворота мяч, который парировал голкипер "Агробизнеса". (Ниже в видеообзоре матча этот момент на 3:00)

"Металлист 1925" победил и имеет после трех сыгранных поединков 7 очков.

Следует отметить, что за три еще неполных тура уже не осталось в Первой лиге команд, не потерявших очки.

Видео: 

"Металіст 1925" - "Агробізнес" - 1:0

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