«Металлист 1925» одержал победу в своем последнем матче в 2020-м году

30 ноября 2020 г. 16:24
Автор: Виталий Лабскир
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Харьковский "Металлист 1925" совершил удачный вояж во Львов.

Там состоялся матч 16-го тура Первой лиги украинского футбола "Нива" (Тернополь) - "Металлист 1925".

В середине первого тайма команды обменялись забитыми голами: за "Металлист 1925" забил Артем Холод, за "Ниву" - Максим Процив. Ключевым же стал эпизод на 16-й минуте второго тайма. Холод сделал голевой пас на Дерека и Дерек принес "Металлисту 1925" победу - 2:1.

Это была последняя игра "Металлиста 1925" в 2020-м году. "Металлист 1925", проведя 15 матчей, набрал 25 очков и расположился на 5-м месте. 

В первой тройке, дающей путевки в Премьер-Лигу, "Агробизнес" из Волочиска с 31 очком после 15-ти матчей, одесский "Черноморец" - 30 очков, ровенский "Верес" - 28 очков. При этом "Черноморец" и "Верес" сыграли по 14 матчей.

 

Видео: 

Перша ліга | Нива Тернопіль - Металіст 1925 | ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

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