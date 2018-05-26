"Металлист 1925" победил и обеспечил себе выход в первую лигу

26 мая 2018 г. 19:30
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Харьковский футбольный клуб "Металлист 1925" за тур до завершения первенства Украины по футболу в группе "Б" второй лиги гарантировал себе повышение в классе.

Подопечным Сергея Валяева для того, чтобы обеспечить себе выход в первую лигу нужна была победа в заключительном в сезоне домашнем матче над "Николаевом-2".

"Металлист 1925" добился желаемого, выиграв с крупным счетом - 4:0.

Имея 64 очка, "Металлист 1925" забронировал за собой 2-е место, являющееся пропуском в первую лигу украинского футбола.

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